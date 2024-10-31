В Крыму выводят морозоустойчивый артишок

Университет ведет научную программу по артишокам с 2015 года. Первые эксперименты производились в Джанкойском районе, сообщила пресс-служба вуза. Задача — вывести морозоустойчивые формы для внедрения в сельское хозяйство в условиях Северного Крыма. «Благодаря нашей работе мы смогли заложить научно-производственную площадку в селе Маленькое на базе нашего агропромышленного колледжа, где в скором времени получили первые плоды», — рассказал доцент кафедры фармации Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУВладимир Назаров.

Работу ученых поддержало ООО «Имение Сартана». На его плантации заложен новый экспериментальный участок.

Цель ученых — выведение собственного среднеспелого сорта артишока, адаптированного к условиям предгорного Крыма в качестве новой овощной культуры для сельского хозяйства полуострова, а также источника лекарственного и косметологического сырья для фармацевтической промышленности.

В этом году в лабораториях Крымского федерального университета уже выращено 300 растений от 10 разных сортов артишока. Они были высажены на экспериментальном участке, успешно прошли акклиматизацию, дали соцветия-шишки, которые специалисты протестировали по органолептическим характеристикам.

Ученым предстоит создать коллекционную плантацию сортов артишока, провести испытания на морозоустойчивость, получить массовые клоны для дальнейшей селекции, провести множественные перекрестные опыления, повторные испытания потомства на морозоустойчивость, определить их привлекательность в качестве овощной культуры и источника лекарственного сырья, запатентовать полученный сорт (или несколько сортов), а также получить посадочный материал нового сорта.

«При классическом подходе на это могут уйти десятилетия, но мы планируем применять современные биотехнологические методы, что значительно ускорит процесс», — объяснил Владимир Назаров.

По его словам, современные методы микроклонального размножения позволят значительно ускорить работу: один цикл при выведении сорта артишока может составить менее одного года, а полностью завершить работу специалисты планируют в течение пяти лет.

К участию в научном эксперименте активно привлекаются студенты Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ. Они исследуют морфологические данные выращенных растений для получения нового сорта.

Работа ведется с ориентацией на экономический сектор сельского хозяйства Крыма.