Севастопольцы за сутки перечислили дистанционным мошенникам более одного миллиона рублей

Четверо местных жителей хотели защитить свои сбережения в банках, но стали жертвами мошенников, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Общая сумма материального ущерба за сутки 29 октября составила более одного миллиона рублей. Пострадавшие — 59-летняя врач одной из городских больниц, 35-летний безработный, 48-летний моряк и 35-летний строитель.

В первом случае женщине позвонил «руководитель здравоохранительного ведомства» и сообщил, что ей необходимо срочно перечислить деньги на безопасные счета. Выполнив его инструкции, врач лишилась более 600 тысяч рублей.

Безработному позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и убедил перевести 190 тысяч рублей на «безопасные счета». Аналогичным способом лишился своих 180 тысяч рублей и моряк, который выполнил инструкции дистанционных мошенников.

Строителю написали мошенники со взломанного аккаунта его приятеля в мессенджере, попросив одолжить деньги. Отзывчивый друг перечислил им 42 тысячи рублей.