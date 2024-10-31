Пытаются решать проблему нехватки медицинских кадров

В проекте принимают участие департаменты здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, а также Кадровый центр «Работа России».

Проблему нехватки медицинского персонала обсудили на «круглом столе», участниками которого стали кадровики из всех городских больниц. В основе проекта — мероприятия для привлечения и поддержки молодых специалистов. Привлекать собираются проведением экскурсий для школьников в медучреждения, профориентацией, повышением квалификации и помощью в трудоустройстве.

Как рассказала начальник организационно-правового управления департамента здравоохранения Эльвира Закаменных, еще в апреле их департамент создал приоритетный проект по формированию кадрового потенциала, определив задачи и показатели для каждого медицинского учреждения. Результат, по ее словам, уже имеется: в этом году смогли привлечь 50 врачей, отмечен существенный прирост и по среднему медперсоналу — около 150 специалистов.

— Проблема для медицины очень остра. Нам нужны нейрохирурги, неонатологи, неврологи, специалисты амбулаторного звена, большая проблема — терапевты и педиатры. Это те специалисты, которые стоят на рубеже общения с пациентами, через них проходит весь поток пациентов, они осуществляют маршрутизацию, — сказала Э.Закаменных.

По ее словам, над проблемой работают: в медучреждения приходят «целевики», привлекают специалистов из других регионов.

В городских учреждениях не хватает около 30% специалистов, но конечная цель проекта — достижение в 2026 году полной укомплектованности медицинскими кадрами. По словам Э.Закаменной, эту программу предполагается реализовать за счет строительства Больницы скорой медицинской помощи, открытием новых подразделений, где будут оказываться новые виды медицинской помощи, в том числе расширенной и специализированной.

В службе скорой медицинской помощи Севастополя не хватает сегодня примерно 60 человек среднего персонала, это треть штатных единиц. А для больницы скорой помощи необходимо где-то найти две тысячи специалистов.