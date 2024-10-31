Проведут забег на выносливось

Соревнования состоятся со 2 по 4 ноября в парке живой истории «Федюхины высоты». Организатор забега – Севастопольская федерация триатлона, а также триатлет, ультрамарафонец Александр Марченко.

Как рассказала «Севастопольской газете» соорганизатор соревнований Антонина, это уникальное событие для любителей бега и экстремальных испытаний соберет участников, готовых проверить свои физические и моральные силы на поистине ультрамарафонской дистанции – победитель, как предполагается, пробежит 160 километров. Backyard Ultra — гонка непрофессиональная и предназначена для спортсменов-любителей.

Гонка пройдет по велосипедной дорожке парка «Федюхины высоты» в несколько этапов, однако, сколько их будет всего, до окончания соревнований неизвестно. Каждый круг забега составляет 6,7 километров, которые участники должны преодолеть за один час. Оставшееся от часа время (если оно останется), они могут использовать для отдыха или, скажем, для приема пищи, другого времени для этих целей не предусмотрено.

Однако по истечении времени, спортсмены снова выходят старт, и так раз за разом. По мере прохождения марафона, менее выносливые участники неминуемо сходят с дистанции. Забег продолжается до тех пор, пока на дистанции остается хотя бы один спортсмен, этот последний и должен завершить соревнования, пробежав очередной полный круг. Таким образом. выигрывает участник, пробежавший наибольшее число полных кругов.

Всего в гонке примут участие 23 спортсмена, большая часть которых – триатлеты. На сегодня уже зарегистрировались 18 участников, войти в их число можно даже в день проведения, прямо на месте, при наличии спортивной страховки.

Как пояснил «Севастопольской газете» А.Марченко, при регистрации спортсменов необходимо внести регистрационный взнос в размере 4444 рублей. Еще одно условие — наличие спортивной страховки. Призы тоже будут, в основном, денежные, а также те, что предоставлены многочисленными спонсорами.

По времени организаторы рассчитывают уложиться в два дня. Это означает, что спортсмены будут бежать и ночью. Они к этому готовы, и приедут к месту проведения соревнований с палатками.

По словам А.Марченко, парк живой истории «Федюхины высоты» выбран в качестве места проведения соревнований не случайно, а с ориентиром на историчность и и живописность этого места, «добавляющей гонке особую атмосферу».

Старт соревнований 2 ноября, 12.00, место старта — парковка перед информационным центром парка.

Справка: Backyard ultra — один из сверхмарафонов, основанных Гэри Кантреллом. Участники должны последовательно пробегать дистанцию 6706 метров (4,167 мили) менее чем за час. На 2023 год рекордные достижения составляют 108 кругов для мужчин и 74 — для женщин.