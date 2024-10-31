МТС и «Мегафон» обязали отменить дополнительную плату для абонентов в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала МТС и «Мегафон» прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, говорится в сообщении ведомства.

В августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя.

Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов. Также служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство, сообщает ТАСС.

«ПАО «Вымпелком» («Билайн») также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось», — отметили в ФАС.

Ранее дополнительную плату добровольно отменили ООО «Т2 Мобайл» («Теле2») и ООО «ВТБ мобайл», а также крымские операторы ООО «К-телеком» и ООО «КТК-телеком».

Пока не получили

МТС и «Мегафон» пока не получили решение ФАС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службах операторов.

«МТС пока не получила решение и предписание ФАС. Примем решение о дальнейших шагах по взаимодействию с регулятором, когда ознакомимся с документами», — говорится в сообщении компании.

В «Мегафоне» отметили, что будут готовы прокомментировать решение после получения его в полном объеме вместе с мотивировочной частью. При этом в компании добавили, что затраты на связь для абонентов «Мегафона» в Крыму зависят от цен на услуги местных операторов, через инфраструктуру которых работает оператор.

«Считаем необходимым отметить, что мы работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несем прямые расходы на роуминг наших абонентов. Затраты на связь для наших абонентов напрямую зависит от цены услуг этих операторов. Мы находимся в постоянном диалоге с местными операторами по снижению цен, что в конечном итоге отражается на стоимости роуминга для наших абонентов», — заявили в «Мегафоне».