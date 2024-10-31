Качество ремонта набережной проверит море

Проводилась ли экспертиза примененных в проекте капремонта такого решения, ведь набережная — не просто забетонированный берег, а гидротехническое сооружение? Такой информационный запрос «Севастопольская газета» отправила еще в начале августа департаменту городского хозяйства. Ответ пришел в конце октября после жалобы в прокуратуру.

«Шторм века» заложили в смету

Но специалисты департамента городского хозяйства, очевидно, не поняли суть вопроса, или решили сделать вид, что не поняли. В ответе сообщалось, что в рамках госконтракта ООО «Севпроектмонтаж» выполнило проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонта набережной Приморского бульвара» и 16 ноября 2023 года получило положительное заключение государственной экспертизы. Была одобрена и сметная документация. А потом разразился «шторм века»...

«В дальнейшем, после аномальных погодных условий, было выполнено техническое освидетельствование текущего состояния набережной в границе проектирования, в ходе которого было выявлено значительное ухудшение технического состояния пешеходной поверхности и подпорных сооружений», — читаем в ответе.

Была составлена дефектная ведомость, внесены изменения в проектно-сметную документацию — включены дополнительные затраты на восстановление разрушенной штормом набережной. Дополнительная смета прошла госэкспертизу.

Но к концу октября 2024 года то, что делается на набережной Приморского бульвара, стало видно и без запросов. Практически на всем протяжении ее ограждают от моря бетонной подпорной стеной, разбитой на участки по 12 метров.

Нужен контроль

Своим видением на ремонт с «Севастопольской газетой» поделился главный специалист-гидротехник ООО «Моргидропроект» Андрей Деев. По его мнению, примерно 40-сантиметровое наращение подпорной стены внешнего вида набережной не испортит. Возможно, даже наоборот, добавит удобства, поскольку на парапетах теперь можно будет комфортно отдохнуть.

— Должно быть обязательное авторское сопровождение со стороны разработчиков. Это необходимо для понимания, насколько точно строители реализуют проект и не вносят ли изменения. Проектировщики должны быть заинтересованы в соответствии объекта проекту и тем самым гарантировать качество технических решений, — объяснил А.Деев.

Еще одной мерой контроля должно стать обязательное составление актов на скрытые работы, что позволит судить о качестве выполненных работ.

По мнению А.Деева, решение уложить по всей территории набережной плитку вдвое толще предыдущей можно оценить положительно.

Между 12-метровыми бетонными парапетами оставлены шпигаты для схода воды во время шторма. Достаточно ли их будет, без проекта судить трудно, остается полагаться на правильность выполненных расчетов.

Впрочем, главным и беспристрастным контролером принятых технических решений и качества работ станет море.