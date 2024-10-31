Ялтинские котики отмечают новоселье

Уже четвертый дом для бездомных котов появился в Большой Ялте заботой городских властей.

Очередной «Кошкин дом» установили в Гаспре, сообщила в соцсетях мэр южнобережного курорта Янина Павленко.

«Стартовал проект 1 марта — в День кошек. Первые три дома были установлены в Алупке. Ну, а следующим поселком, где появится «Кошкин дом», станет Массандра. В преддверии зимы, хоть и теплой ялтинской, это актуально», — написала ялтинский мэр.

Место для установки кошачьих домиков выбирают местные жители. Идею претворяют в жизнь волонтеры центра помощи «Переправа». Для котов они строят настоящие жилые комплексы — трехэтажные здания на шесть квартир.

Котики — безотказное средство для пиара городских властей. И севастопольские обещали сделать люкс-домики для котов. Но эскизы в стиле «сталинский ампир» пока в жизнь не воплотили.