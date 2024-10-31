Чернореченское водохранилище начало заполняться

Началось заполнение Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь, сообщается в обзоре гидрометеорологической обстановки в бассейнах рек Крыма за октябрь, размещенном на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В сентябре на реках сохранялся режим глубокой осенней межени с низкими уровнями воды. Во время дождей колебание уровней воды на отдельных реках было в пределах 11 см, а на большинстве рек уровни воды постепенно понижались. Отмечалось прекращение притока воды в Чернореченское водохранилище, которое снабжает водой Севастополь.

«В сравнении с прошедшими месяцами, в октябре выпало значительное количество осадков, носивших локальный характер. <...> Благоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала прекращению режима осенней межени в бассейне реки Черная у села Родниковское, поэтому возобновился приток воды в Чернореченское водохранилище», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в крымских горах количество выпавших осадков было значительным: в районе Ай-Петри — 90.8 мм осадков (110% нормы), а в районе Ангарский Перевал — 69.1 мм (104% нормы). Наибольшее количество осадков выпало на Керченском полуострове, превысив многолетние значения почти в пять раз.

В тоже время в верховье реки Альма, выше Партизанского водохранилища, сохраняется пересыхание, которое продолжается 95 дней.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу ноября составил 104,703 млн куб. м, что на 8,57 млн куб.м меньше, чем месяц назад.

По данным Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн кубометров: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн кубометров и восемь наливных, заполняемых из подземных источников, общим объемом 145,35 млн кубометров.