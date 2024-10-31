Автобусы №83 и №84 пойдут прежними маршрутами

1 ноября завершится капитальный ремонт развязки на пересечении улицы Вакуленчука, пр.Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе, поэтому автобусы не будут объезжать ее через авторынок.

Как напомнили в департаменте транспорта Севастополя, схему движения автобусов №83 и №84 меняли в начале лета из-за перекрытия проезда ремонтируемого перекрестка. Ограничения были необходимы, чтобы дорожники переложили на развязке инженерные коммуникации.

На сегодняшний день капитальный ремонт перекрестка завершен, развязку дополнили переходно-скоростной полосой и оснастили светофорами. Общественный транспорт с 1 ноября пойдет по прежним маршрутам.