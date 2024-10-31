Астрономы открыли более 750 астероидов с помощью восстановленного советского телескопа

Ученые в Крыму открыли более 750 астероидов на собственноручно модернизированном советском телескопе, по 42 из них астрофизики уже получили приоритет в определении орбиты, что даст ученым право присваивать этим астероидам имена.

Астрономы рассчитывают, что получат такой приоритет и по другим открытым астероидам, сообщил ТАСС научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Эти работы астрофизики проводят на телескопе «Синтез» — советском эксперименте по созданию сегментированной оптики.

«Когда в Советском Союзе и вообще в мире научились делать крупные телескопы с диаметрами от пяти метров, оказалось, что такие инструменты очень тяжелые, и поэтому нужно придумать какую-то систему для того, чтобы создавать новые поколения более легких телескопов. Иначе работать с ними просто невозможно: трудно наводить на цель, возникает масса проблем с обслуживанием телескопа. Поэтому родилась технология сегментированной оптики: когда мы создаем одно большое зеркало из множества отдельных сегментов. Именно эта технология отрабатывалась на телескопе «Синтез» в семидесятые годы и была успешно реализована. Вместе с этим реализовывали более сложные технологии, например, здесь пытались делать технологию адаптивной оптики, но эти эксперименты не были настолько же удачными», — рассказал С.Назаров.

Модернизация телескопа

По словам ученого, процесс развития технологии сегментированной оптики приостановился с развалом СССР, а телескоп «Синтез» остался без финансирования, незадействованным в работе. В итоге аппарат законсервировали примерно на тридцать лет, пока в 2018 году группа ученых во главе с С.Назаровым не получила разрешение на модернизацию телескопа. У него было две идеи: создать научный инструмент, способный получать современные научные данные, и отдать дань предкам, советской истории, технологии сегментированной оптики, которая в СССР была реализована одна из первых, а сейчас распространилась по всему миру и применяется во многих приборах.

«Нам удалось сделать систему управления этим телескопом, мы написали программное обеспечение, восстановили механику советскую, настроили, наладили, и в 2021 году телескоп у нас заработал. Единственное, мы не смогли запустить советскую оптику — в основном из-за того, что качество этой оптики оказалось невысоким. Эти экспериментальные сегменты мы оставили как музейный экспонат, и вместо них будем ставить уже современную, быструю светосильную оптическую систему. Но для того, чтобы уже производить какие-то научные наблюдения, мы повесили временно пару малых телескопов: один — сверху, на трубу „Синтеза“, другой — рядышком. На них мы начали открывать астероиды и исследовать активно ядро галактики. И сейчас мы наблюдаем и астероиды, и ядра галактик, практически каждую ясную ночь. Нам удалось обнаружить 750 неизвестных астероидов, из них по 42 астероидам есть наш приоритет в определении орбиты. Скорее всего, он будет по большему количеству астероидов. Это означает, что мы сможем присваивать астероидам имена, когда они получат постоянный номер — скорее всего, это будет через несколько лет. Ну и, конечно, это престижно, потому что это приоритет в открытии астероидов фактически за нашей обсерваторией, за нашей страной», — сказал астроном.