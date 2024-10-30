Задействовали подземные источники для снабжения сел, где пересохло водохранилище

Об этом на заседании коллегии регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства доложил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Максим Новик, сообщает ТАСС.

Объем воды в Аянском водохранилище, питающем населенные пункты в Добровской долине Симферопольского района и частично Симферополь, снизился до 10% из-за длительного отсутствия осадков. С 28 октября в селах Заречное, Доброе и Пионерское, где проживает более 10 тысяч человек, введен график подачи воды.

«Ситуация пока сложная, но мы ее контролируем благодаря подаче воды из подземных источников. Дело в том, что объем Аянского водохранилища всего 3,9 миллиона кубометров и оно является единственным источником водоснабжения для сел Добровской долины. Его наполнение зависит от осадков. Если в течение недели пройдут дожди, водохранилище наполнится и графики отменим», — сообщил М.Новик.

Также он отметил, что в связи со снижением притока в Симферопольское и Партизанское водохранилища, около 30% воды начали также подавать из подземных водозаборов для водоснабжения Симферополя, части Симферопольского и Бахчисарайского района. М.Новик пояснил, что это необходимо для сохранения существующих объемов двух водохранилищ.

Засуха 2020 года

В 2020-2021 годах некоторые районы Крымского полуострова столкнулись с дефицитом воды, в том числе к критически низким отметкам приблизилось водохранилище Севастополя. Справиться с ситуацией в тот раз удалось благодаря экстренному строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крыму летом 2021 года. Объекты, построенные в период засухи, возможно использовать при повторении погодных условий, чтобы не допустить повторения ситуации с дефицитом водоснабжения.