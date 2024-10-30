Вышел в свет юбилейный номер «Military Крым»

Изложенные в них факты и мнения касаются подчас самых неожиданные вопросов, побуждая углубиться в чтение.

Журнал открывает статья Андрея Бобкова и А.Бутовского «К некоторым недоуменным вопросам захвата германскими войсками Крыма в апреле 1918 г. и участию в этих операциях Крымской группы (Запорожской дивизии) войск УНР».

Как пишут сами авторы, «несмотря на поистине глобальный характер созданных до сих пор исследований, справочников и сборников документов, посвященных Гражданской войне на Украине и в Крыму, на сегодняшний день в Российской и Украинской историографии отсутствует обычное описание первого за гражданскую войну штурма Перекопских перешейков и захвата Германскими войсками полуострова в апреле 1918 года.», что, по их мнению, дает простор для различного рода манипуляций.

Далее, со ссылками на известных историков, дается критический взгляд на ранее казавшиеся незыблемыми исторические факты. Интересно, что среди первых исследователей этого вопроса был и бывший секретарь по военным делам УНР Владимир Антонов-Овсеенко. Наиболее ценными также считаются ссылки на работы германских авторов, излагающих хронологию событий без всякой политической окраски.

Особое внимание уделено вопросу строительства Перекопских укреплений, под которыми понимаются три «моста» в Крым: Перекоп, Чонгар, Арабат. Отмечено, что Перекопская линия включала и сам город, и перешеек, о чем сейчас часто забывают. Происходившие тогда события описаны обстоятельно и со всеми подробностями, что наверняка будет интересно тем, кто всерьез интересуется этим историческим периодом и искушен в их понимании и трактовке.

С.Ткаченко из Старого Крыма опубликовал первую часть статьи «Десантники Иранского похода: «Предкрымская» история горнострелковых частей». В журнальной публикации описывается путь трех горнострелковых частей с периода их формирования в 1928 году и последующие действия в Крыму и Севастополе в период Великой Отечественной войны. Это еще одна малоизвестная страница в истории. Часть статьи посвящена Иранской операции 1941 года, тоже одной из малоисследованных тем военной истории.

Статью «Немецкое вторжение в Крым, железнодорожный аспект начала обороны полуострова (лето-осень 1941г.) можно представить ее же начальной фразой: «В истории Великой Отечественной войны за 10 лет исследований, кажется, уже не осталось белых пятен. Но это фраза общая, а если вникнуть в детали, то окажется, что мы много чего еще не узнали, пропустили или просто забыли, и этому, разумеется, есть множество причин». Далее идет рассказ «о действиях в июле-августе в составе 9-й армии воинских частей 29-й отдельной железнодорожной бригады (29 ОЖДБР) выполнявшей работы по техническому прикрытию и заграждению железных дорог под ударами авиации противника, а зачастую и в прямых столкновениях с вражеской пехотой...».

Еще одна статья выпуска — евпаторийских авторов В.Струниной и А.Меломед также не оставит равнодушными читателей. Статья называется «О мундире городского головы Евпатории Семена Дувана, действительного члена попечительского совета приюта принца П.Г.Ольденбургского». Это целое краеведческое исследование, дающее представление о времени, личности евпаторийского градоначальника начала 20 века С.Дувана, его деятельности. Но в первую очередь, речь пойдет об исторической реконструкции мундира городского головы, которая была проведена благодаря усилиям ремесленников Москвы и Крыма, помощи экспертов, историка-униформолога и других специалистов.

В завершении выпуска — материал Елены Пелипенко из Тольятти «Не хвались идучи на рать, хвались, идучи с рати». Вниманию читателей представлен английский фельетон из журнала Punch 1854 года, то есть периода Крымской войны. Как пишет автор, сам фельетон едва ли можно отнести к наилучшим юмористическим образцам европейской прозы 19 века, и все же его стоит прочесть. Е.Пелипенко в своих комментариях фельетона находит аналогии с современностью и настаивает на их актуальности.