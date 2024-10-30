Возбуждено уголовное дело о хищении средств при строительстве поликлиники

В Севастополе по материалам прокурорской проверки выявлено хищение средств при реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Установлено, что при исполнении госконтракта подрядная организация ООО «Теплостройсервис» с декабря 2020 по октябрь 2023 года предоставила для оплаты акты, содержащие завышенные данные об объемах выполненных работ и заведомо ложные сведения о качестве использованных материалов. Сумма похищенных таким образом пока неустановленными лицами подрядной организации денежных средств составила свыше 21 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Поликлиника была введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года и сейчас функционирует.

Московское ООО «Теплостройсервис» — крупный подрядчик объектов госпрограммы в Севастополе. В активе фирмы строительство физкультурного комплекса на ул.Шевченко, школ — Инженерной, Экотех и в Казачьей бухте, амбулатории на Фиоленте, поликлиники в 5-м микрорайоне, детсадов на пр.Античный, ул.Шевченко, ул.Горпищенко, ул.Хрусталева, достройка стадиона «Горняк».

«По итогам 2018-2023 годов, коллектив ООО «Теплостройсервис» неоднократно занесен на Доску почета города Севастополя за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Севастополя», — указано на сайте предприятия.