Вместо ледового дворца будет спа

Информация о намечающемся превращении содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в целях сохранения объектов культурного наследия. Из документа следует, что никаких археологических и исторических объектов в границах предстоящего строительства нет, и выдано положительное заключение. Проектное решение будет незамысловатым — к уже существующему зданию приделают три наружные пристройки максимальной высотой 11 метров.

Ледовый каток в Загородной балке строят с 2010 года. Коробку «дворца» возвели, но объект в эксплуатацию не сдали — денег на достройку в бюджете не хватило. В 2018 году при губернаторе Д.Овсянникове власти города заявили, что каток не отвечает требованиям безопасности, достроить его невозможно, поэтому нужно снести. Через год ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» получило разрешение на списание «пришедшего в негодность спортивного сооружения с искусственным льдом». В апреле 2024 года недострой продали на аукционе за 94 млн рублей. Покупатель — севастопольская компания ООО «Акваспорт», зарегистрированная в феврале 2024 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и единственным учредителем.

Акватермальный комплекс — это современный центр отдыха и оздоровления, основанный на использовании природных термальных источников. Такие комплексы включают в себя различные бассейны с термальной водой разной температуры, сауны, бани, спа-процедуры и другие оздоровительные услуги.