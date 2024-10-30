Приток воды в водохранилища на южном берегу Крыма ниже уровня 1981 года

Такой ситуации не было за 43 года ведения наблюдений.

Заполняемость водохранилищ Южного берега Крыма снизилась из-за дефицита осадков, такой ситуации не было с 1981 года. Власти предпримут дополнительные меры по водоснабжению, в случае бесснежной зимы, сообщил на заседании коллегии регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства сообщил директор госпредприятия «Водоканал Южного берега Крыма» Алексей Григорьев.

«С начала года притоков фактически не было из-за недостаточных осадков. Такой ситуации не было за 43 года ведения наблюдений. Даже в засуху 1994 года, засушливую ситуацию в 2020-2021 году, притоки были выше, чем сейчас», — цитирует А.Гигорьева ТАСС.

По словам директора водоканала, если не будет осадков, гарантированного объема воды в водохранилищах хватит до 1 апреля 2025 года. В таком случае будут разработаны схемы по альтернативному водоснабжению поселков Южнобережья, в частности по прокладке новых водоводов, строительства фильтрационной станции.

В начале октября на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщалось, что уровень воды в водохранилищах естественного стока в Крыму, из-за засушливого периода в сентябре снизился по сравнению с августом на 1,3 млн куб.м до 113, 3 млн куб.м.

Строительство водохранилищ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 24 октября сообщил, что запросил у федеральных властей средства на строительство в регионе двух водохранилищ для обеспечения водой для обеспечения водой Алушты на 8,5 млн кубометров воды, Ялты — на 5,5 млн кубометров. Правительство России предварительно согласовало проекты общей стоимостью 22 млрд рублей.