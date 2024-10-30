Моделирование — больше, чем увлечение

Создатель моделей кораблей и другой техники должен обладать инженерно-конструкторским складом ума, а еще усидчивостью, терпением и, безусловно, широким кругозором.

Неискушенные скажут, что собирать воедино разрозненные детальки скучно и в моделизме нет никакого творчества. Но им даже невдомек, что разные мастера из одного заводского набора создают абсолютно непохожие друг на друга модели. О том, как становятся моделистами, рассказал председатель общественной организации «Союз моделистов Севастополя» Андрей Макарчук.

Родом из детства

— Мой отец был военным инженером. Однажды из командировки он привез мне набор для сборки модели самолета. Это был советский самолет Второй мировой войны. Можно сказать, тогда, в шесть лет, и возник интерес к моделизму. Позже, в 90-е, наша компания из пяти парней пришла во Дворец пионеров и попросила директора выделить помещение под авиамодельный кружок. Это был наш первый клуб. В то время я грезил об авиации, мечтал о небе, делал модели самолетов, — вспоминает А.Макарчук.

Сегодня — он военный пенсионер. Небо нашему собеседнику закрыли на медкомиссии, но тяга к военной службе привела его в ракетные войска. На момент поступления в военное училище у него уже была коллекция из 120 самолетов.

Отслужив 25 лет, А.Макарчук вернулся к своему хобби: стал собирать современные, технически более сложные модели, а чуть позже — высокоточные копии на заказ. Несколько лет назад ему пришла в голову идея организовать фестиваль — своеобразную площадку для увлеченных моделированием — и назвать его «Севастопольский бастион». В этом году состоится уже четвертый фестиваль, имеющий статус всероссийского. Кроме этого, у А.Макарчука есть салон-музей, где такие же увлеченные люди выставляют свои работы. Сейчас в экспозиции более десятка парусников, некоторые из которых оцениваются специалистами как модели музейного уровня.

От модели — до диорамы

Существует два основных направления моделизма. Первый — это действующие модели, которые ездят, летают и плавают. Здесь важна техническая часть вопроса. Второй — модели стендовые, которые повторяют оригинал в мельчайших подробностях в небольшом масштабе.

— Это, на мой взгляд, самый интересный вид моделизма, — считает А.Макарчук.

Практически невозможно создать модель, которая будет и действующей, и максимально копийной одновременно. Основная задача такого моделирования — воссоздание точных геометрических форм оригинала, его конструктивных особенностей и окраски. Художественная сторона является чуть ли не главным фактором, придающим модели зрелищность.

Обычно моделисты не останавливаются на сборке одиночных моделей, они идут дальше и воссоздают на их основе полноценные композиции-диорамы: фрагменты известных сражений, батальные сцены и многое другое. Чтобы получилось достоверно, авторам приходится изрядно трудиться: изучить техническую сторону вопроса, а также фотохронику, видеоматериалы, историю и воспоминания участников событий. Кроме самих моделей техники и солдат, для большей исторической достоверности в композицию мастера добавляют дополнительные детали: дома, опоры ЛЭП, растительность.

Моделисты, как правило, специализируются в каком-то конкретном направлении, представляющим для них больший интерес: люди, танки, самолеты, подводные лодки, корабли, паровозы, космические аппараты.

— Сегодня для особо увлеченных появилась возможность изготавливать модели на 3D-принтере. Возникло и новое направление моделизма — фантастическое. Им увлекаются фанаты фильмов и сериалов, таких как «Звездные войны». Я тоже в таком ключе сделал пробную модель. Мне нравится, это же прообразы будущего! Не смейтесь, ведь все, что писали фантасты 50-60-х годов, уже стало реальностью, — уверен А.Макарчук.

С особым уважением председатель Союза моделистов говорит о коллегах, которые создают деревянные модели парусников.

— На рождение каждой модели у мастера уходит до нескольких лет работы. Нужно создать рисунок, перевести его в нужный масштаб, потом всё вырезать, перенести в дерево. Все детали вытачиваются вручную. Это ювелирная работа! Я сам моделист со стажем, но всегда на тех, кто увлекается изготовлением деревянных моделей, смотрю с восхищением. Тот же такелаж— эти ниточки — они не просто так натянуты. Все сделано в соответствии со схемой. В том-то и ценность модели, что все нити, изображающие канаты, выполнены и натянуты так, как должно быть, — объясняет А.Макарчук.

Творческий процесс

Моделист, по мнению нашего собеседника, должен обладать инженерно-конструкторским складом ума, а еще усидчивостью, терпением, настойчивостью и, безусловно, знаниями.

— Даже из одной коробки каждый сделает модель по-разному. Всё зависит от фантазии, настойчивости и опыта, — считает мастер.

А есть люди, которые хотели бы иметь модель, но им не хватает терпения или времени сделать ее самостоятельно, тогда они обращаются к профессиональным моделистам.

— Как-то мне позвонил человек и спросил, могу ли я с картины сделать модель в виде диорамы. Он прислал рисунок, на котором был изображен американский линкор «Айова» в океанский шторм. Модель корабля в бушующем море он хотел поставить на стол и подсветить, а стандартная подставка его не устраивала. Вот тогда-то ко мне пришла идея создать подставку, имитирующую водную поверхность, а в дальнейшем и любой другой ландшафт. Из утеплителя, пенополистирола, папье-маше и специальных гелей для моделирования у меня получилось создать бушующее море, — гордится моделист. И этому есть основания, как выяснилось, такие подставки делают единицы.

Потом были и другие модели, выполненные на эффектных декоративных подставках: советский эсминец «Безбоязненный» проекта 956; крейсер «Фрунзе» (с 1992 года — «Адмирал Лазарев»), служивший на Тихоокеанском флоте; поисково-спасательный вертолет Ка-27, зависающий над водой, и еще сотни других моделей.

Большие планы

У председателя Союза моделистов Севастополя много планов. В 2025 году он намерен вывести свой фестиваль на международный уровень.

— В этом году на участие в фестивале поступила заявка от моделистов из Молдавии. Хотели приехать белорусы, но по объективным причинам не смогли. У них в этот период организовался такой же свой фестиваль. Надеемся, что в следующем году им ничего не помешает. Заинтересованы в участии и налаживают связи моделисты из Китая и Казахстана. Следующий фестиваль будет юбилейный — пятый. Мы бы хотели, чтобы он стал визитной карточкой города, — говорит А.Макарчук.

А самая крутая задумка общественника-моделиста — это создание большого патриотического парка с большими интерактивными фигурами и моделями.

— Я хочу создать даже не парк, а, скорее, патриотический центр технического творчества, — поделился планами А.Макарчук.