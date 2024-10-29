Вернулись с Всероссийских соревнований с медалями и перспективами

Юные севастопольские синхронисты привезли из Кисловодска целую россыпь медалей, которые они завоевали на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Южные звезды».

Соревнования прошли на базе филиала Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг – Спорт». В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 15 регионов страны и Азербайджана.

Севастополь представили восемь спортсменов в возрасте до 13 и до 15-19 лет, все они занимаются в спортивной школе олимпийского резерва №1.

В рамках Всероссийских соревнований также состоялся турнир для юных спортсменов до 10 лет, в котором выступили представители спортивных школ и клубов, не состоящих в сборной команде города.

Хедлайнером нашей команды в очередной раз стала Елизавета Граник, девочка 2016 года рождения одержала сразу несколько блестящих побед. Так, она стала первой в произвольной программе «соло» среди участниц в возрасте до 10 лет.

– Судьи высоко оценили нашу постановку, где Лиза выступила в образе Дейенерис Таргариен. Эту композицию мы уже показывали на соревнованиях в Южном федеральном округе, Лиза там победила с ней, но после мы усложнили и доработали композицию, – рассказала главный тренер севастопольской сборной команды по синхронному плаванию Алина Мантуленко.

Е.Граник также показала лучший результат в «фигурах» среди девочек 2016 года рождения, а в общем зачете взяла «серебро», уступив основной своей сопернице всего-то 0,3 балла. Для сравнения, на соревнованиях прошлого года Е.Граник была в этой дисциплине лишь одиннадцатой!

Бесспорными лидерами в категории «микст-дуэт» до 10 лет стали также наши Злата Лисун и Георгий Масленников. Ребята 2017 года рождения впервые выступали на столь крупных соревнованиях и оказались пока единственными в своей номинации, поскольку в этом виде спорта не так много мальчиков.

В категории до 10 лет впервые была представлена комбинированная группа в составе З.Лисун, Виктории Шушко, Карины Яковлевой, Марии Леонтович, Анастасии Василиной и Елизаветы Пашаевой, девочки сразу завоевали «серебро».

Еще одно серьезное достижение касается выступления главного тренера команды. А.Мантуленко, уже имея титулы чемпионки России, победителя и призера этапов Кубка мира, чемпионки Европы и мира по синхронному плаванию, выиграла нынешние соревнования в категории «Мастерс».

Дополнением к показанным результатам севастопольских спортсменок стало выполнение норм спортивных разрядов. Так, Е.Граник в свои восемь лет теперь имеет первый взрослый разряд!

Ближайший старт синхронистов – первенство России для спортсменов в возрасте до 13 лет. Соревнования намечены на март 2025 года.

По словам А.Мантуленко, на этом чемпионате севастопольцы будут набираться соревновательного опыта, показывать себя, зарабатывать спортивный авторитет.

К слову, за последние два года севастопольцы поднялись в рейтинге на пять строчек и имеют весьма хорошие перспективы.