Проведут чемпионат Севастополя по скайраннингу

В субботу, 9 ноября, Севастопольская Федерация альпинизма и скалолазания проведет Чемпионат Севастополя по альпинизму в дисциплине скайраннинг — вертикальный километр.

Мероприятие пройдет в Балаклавском районе, в урочище Ласпи, с подъемом на вершину Куш-Кая. В соревнованиях могут принять участие все желающие севастопольцы, но обязательно спортсмены – мужчины и женщины старше 16 лет.

В программе соревновательного дня:

9.30 – 10.00 – работа комиссии по допуску;

10:00 – 10.20– заседание судейской коллегии совместно с представителями команд;

10.20 — 10.40 – заседание судейской коллегии;

10.40 – 10.50 – открытие соревнований;

11.00 — 15.00 – забег на вершину.

По окончанию забега состоится награждение победителей.

Организаторы предупреждают участников о необходимости до 5 ноября подтвердить свое участие в чемпионате.

В день проведения забега (до начала соревнований) все участники должны предоставить паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, допуск, подписанный в Физдиспансере г. Севастополя, сертификат РУСАДА.

Участие в забеге для членов Федерации альпинизма и скалолазания г. Севастополя бесплатное, для остальных стартовый взнос составляет 500 рублей. Как пояснила «Севастопольской газете» член Федерации Анна Буракова, в результате соревнований будет произведен отбор кандидатов в сборную Севастополя. По ее словам, в соревнованиях примут участие спортсмены, выполняющие определенные требования и имеющие соответствующий уровень здоровья, позволяющий претендовать на получение спортивных разрядов.

Среди тех, кто выйдет 9 ноября на дистанцию – кандидат в мастера спорта Игорь Ткачев, он в свое время бы призером Чемпионата России и неоднократным участником Кубка России по скайраннингу. Среди уже заявившихся участников есть и представители других, смежных спортивных федераций.

Скайраннинг – это скоростное восхождение, высотный бег. Этот вид спорта считается дисциплиной альпинизма, с присвоением соответствующих спортивных разрядов и спортивных званий в соответствии с существующими требованиями.