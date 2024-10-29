Продавать подержанные автомобили — небезопасное занятие

Хозяин иномарки и его приятель вымогали у сотрудника автосалона 250 тысяч рублей за то, что на автомобиль никак не находился покупатель.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих ранее несудимых местных жителей, подозреваемых в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия.

По версии следствия, 33-летний местный житель хотел побыстрее продать иномарку своей жены. Он обратился к 41-летнему работнику автосалона, специализирующегося на комиссионной продаже автомобилей, и сам назначил цену, которая была явно выше рыночной и не соответствовала техническому состоянию иномарки.

Покупателя на автомобиль не нашлось. Тогда автовладелец рассказал о сложившейся ситуации своему приятелю. Вместе они попросили знакомую приехать на площадку продажи авто под видом покупателя и конкретно поинтересоваться вышеуказанной машиной. Женщина согласилась. Во время осмотра представитель автосалона предоставил ей объективную информацию об иномарке и посоветовал не приобретать ее.

Узнав о содержании переговоров, подельники встретились с продавцом и потребовали у него 200 тысяч рублей компенсации за нежелание продавать автомобиль, за отказ пригрозили применить насилие сексуального характера. В подтверждение серьезности своих намерений один из злоумышленников ударил потерпевшего ладонью по лицу, после чего схватил его за шею, продолжая угрожать.

Испуганный мужчина согласился заплатить. Этим же вечером, пытаясь разрешить ситуацию мирным путем, он позвонил одному из вымогателей и объяснил, что у него нет требуемой суммы. Собеседник согласился на рассрочку платежа: 50 тысяч — сразу, а остальная сумма — до конца месяца.

Через несколько дней вымогатели увеличили требуемую сумму до 250 тысяч рублей и опять пригрозили применить физическую силу. После этого потерпевший обратился в полицию. Вымогателей задержали, они содержатся под домашним арестом.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за вымогательство группой лиц по предварительному сговору.