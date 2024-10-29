На шпиль Панорамы вернули золотой кораблик

Парусник украшал шпиль купола здания Панорамы с момента ее восстановления в 1954 году. Сегодня он снова вернулся на свое место.

«Завершается реставрация Панорамы. Как и обещал кораблик восстановлен, покрыт сусальным золотом и уже находится на своем историческом месте. Реставрация здания еще полностью не закончена, но еще буквально некоторое время и объект будет готов», — сообщил в социальных сетях директор Музея обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.

Ремонтные работы внутри и на фасаде здания Панорамы первой обороны Севастополя планируют завершить в этом году. Следующим этапом начнется реставрация художественного полотна и предметного плана. Открытие музея запланировано на начало 2026 года.