На площади Нахимова монтируют мобильный музей

В Севастополе на главной площади к Дню народного единства заработает музей-автопоезд, позволяющий в интерактивном режиме познакомиться с историей России.

«Автопоезд «Россия – моя история» путешествует по всей стране и уже побывал в Москве, ДНР и Херсонской области, где его посетили свыше 40 тысяч человек. Севастополь стал новой точкой на пути следования автопоезда. Жители и гости города-героя смогут бесплатно посетить его в День народного единства — 4 ноября», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что именно для этой выставки монтируют конструкции на пл.Нахимова.

В ее павильонах можно будет познакомиться с историей России с помощью цифровых реконструкций и интерактивных шоу-форматов, включающих общение с цифровыми двойниками главных исторических личностей. Отдельная экспозиция посвящена Севастополю.

Здесь же будет работать мобильный профориентационный центр «Россия — мои горизонты». Автопоезд снабжен современным оборудованием, позволяющим примерить на себя роли сварщика, реаниматолога или оператора станка.