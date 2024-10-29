Издали Книгу Памяти о погибших подводниках из Татарстана

Автор книги – севастополец, ветеран-подводник ВМФ, капитан 1 ранга в отставке Владимир Бойко, проделавший большую работу по сбору сведений об уроженцах Республики Татарстан и представителях татарского народа, служивших в составе подводных сил страны и погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также в относительно мирное для страны время.

Книга содержит 52 фамилии членов команд и названия самих подводных лодок, на которых они погибли, а также справочную информацию о подводных лодках и их действиях.

Последнее наверняка вызовет интерес специалистов и интересующихся военно-морской тематикой. Например, в книге приведены тактико-технические данные подводной лодки «Акула»», ставшей развитием подводных лодок проекта «Касатка», или подводной лодки «Камбала», зачисленной в списки кораблей Черноморского флота в июле 1906 года.

На страницах нового книжного издания — поименный список погибших подводников – татар в разрезе всех флотов.

Отдельная глава включает список погибших (потерянных) отечественных подводных лодок. Так, известно, что за всю 117- летнюю историю Подплава Отечества погибло (потеряно) 185 подводных лодок (море унесло жизни 4 524 подводника).

«Скорбные списки погибших подводников не являются, к сожалению, исчерпывающими. В них вносились только поименно известные подводники, погибшие в XX веке. В книгу не вошла довольно многочисленная, поименно не конкретизированная информация о единичных или групповых случаях гибели подводников. Увы, объяснимая «закрытость» до сих пор большинства флотских документов (практически все они продолжают сохранять данные им грифы «Секретно» или «Совершенно секретно») не позволяют пока представить максимально полный, исчерпывающий список погибших подводников-татар», – уточняет в предисловии В.Бойко, одновременно обращаясь к читателям с просьбой при наличии дополнительной информации сообщать ее в Морское собрание Республики Татарстан.

На самом деле, уже в процессе издания книги поступали и продолжают поступать новые данные о погибших, что является еще одним подтверждением необходимости продолжения начатой исследовательской работы

Презентация собрала представителей Региональной общественной организации «Морского собрания Республики Татарстан», родственников погибших подводников, а также кадет казанского лицея №78 «Фарватер». Не случайно — книга воспитывает чувство патриотизма, глубокое понимание задач по защите государства.

Остается добавить, что книга иллюстрирована множеством фотографий (в том числе, уникальных), схем, чертежей, документов. Тираж — 1 000 экземпляров.