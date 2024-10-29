Хотят танцевать на планетарном уровне

Продюсерское агентство «Севастопольский бал» подало заявку в Фонд Президентских грантов на проведение балов в странах БРИКС. Развивать общественную дипломатию и поддерживать соотечественников через искусство танца организаторы собираются в Шанхае, Дубае, Кейптауне и Рио-де-Жанейро.

Бал — новый символ России

Идея масштабная. Танцы в цветущих персиковых садах, на плантациях лаванды и шалфея, площадях южнобережных дворцов — кейс уже отработанный, но требует развития. Общественная организация продюсерского агентства «Севастопольский бал» идею развила, сформулировала и направила на конкурс.

Нужно отметить, что эта некоммерческая организация на протяжении многих лет становилась победителем конкурсов Фонда Президентских грантов.

Новый их проект сейчас находится на независимой экспертизе в фонде. «Бал выбран как универсальный формат торжественного события, позволяющий объединить людей различных национальностей через культуру, национальную эстетику России в контексте мирового искусства», — говорится в описании заявки на грант. Международная культурная бальная программа «должна создать новый жизнеутверждающий символ России в мировом событийном пространстве.

Общая сумма, необходимая на реализацию этого масштабного проекта, оценивается в более чем 74 миллиона рублей, запрашиваемая — в 27,2 миллиона. Остальные 47,3 миллиона общественники обязуются найти сами.

Результаты первого конкурса Фонда Президентских грантов 2025 года станут известны в январе.