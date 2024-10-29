Готовится реконструкция Лабораторного шоссе

Двустороннее движение будет организовано на протяжении всего шоссе, в том числе на участке от ул.Ревякина до кольца на пересечении с ул.Мельника, где сейчас одностороннее движение.

Издано распоряжение департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя «О разработке документации по планировке территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 67 К-01 Ялта – Севастополь, км 77+691 – км 80+513 с реконструкцией примыкания автомобильной дороги 67 Н-525 улица Ревякина к автомобильной дороге 67 Н-432 улица Вокзальная». Документация объединит в себе два проекта: планировки (ППТ) и межевания территории (ПМТ) общей площадью 13,5 га. В процессе работ планируется проведение инженерных изысканий, создание топографических планов с инженерными коммуникациями.

Напомним, что 28 миллионный контракт на разработку проекта по реконструкции отрезка Лабораторного шоссе был заключен в 2022 году с краснодарской компанией «Тракт». Проект подрядчиком был выполнен в срок и прошел госэкспертизу.

Согласно проектной документации, на этом участке Лабораторного шоссе планируется устройство двухстороннего движения, реконструкция кольцевой развязки на пересечении улиц Генерала Мельника и Второй обороны. В районе строящегося ледового дворца будут обустроены дополнительные съезды. Также планируется выполнить обновление участка улицы Вокзальная на пересечении с улицей Ревякина с устройством светофорного объекта.