Госдума начала борьбу с незаконной миграцией

Принят пакет законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией в России.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ внесены изменения в части совершенствования механизмов борьбы с незаконной миграцией, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

К особо тяжким преступлениям отнесена незаконная миграция, организованная бандой или с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Лица, совершившие данное преступление, будут лишены свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее максимальный срок за это преступление составлял до семи лет.

Также определены меры по усилению ответственности за преступления, связанные с фальсификацией или оборотом документов, фиктивной регистрацией иностранных граждан. После этого виновные в этом преступлении будут наказаны лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны. Это позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков.

Установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Закон обяжет Правительство РФ определить точный размер платы за экзамен, что в том числе сделает невыгодными попытки организации теневого рынка.

Введена внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Авторами законопроектов выступили Вячеслав Володин, Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты Думы. Предложения поддержаны правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.