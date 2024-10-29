Дефицит бюджета Крыма в 2025 году увеличится почти в два раза

Дефицит бюджета Республики Крым в 2025 году составит 3,9 млрд рублей, его покроют за счет кредита из федерального бюджета, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам заседания правительства региона, на котором был одобрен проект закона «О бюджете Республики Крым на 2025 год и на плановой период 2026 и 2027 годов».

В 2024 году бюджет Республики Крым на 2024 год был принят с дефицитом 2,1 млрд рублей. «Бюджетный дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов, экономии, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Доходы бюджета РК в следующем году, согласно проекту, составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году — 213,5 млрд, в 2027 году — 197,6 млрд рублей. Расходы в 2025 году запланированы на уровне 224,3 млрд рублей, в 2026 году — 216,8 млрд, в 2027 году — 200,9 млрд рублей.

Уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026 году и 2027 году — соответственно 96 и 101,5 млрд рублей. «С каждым годом поступления в бюджет республики растут, а это важный индикатор позитивных тенденций в экономике. Для понимания: в сравнении с 2014 годом объем собственных доходов увеличен в восемь раз», — подчеркнул С.Аксенов.

Бюджет республики принимается Государственным советом региона.

В 2024 году в бюджете на 2024 и плановые 2025-2026 годы доходы региона в 2024 году составили 199,6 млрд рублей, расходы — 201,7 млрд рублей.