У Юмашевского рынка сделают парковку

Из-за сложной ситуации, которая сложилась в районе детской поликлиники и Юмашевского рынкам, там решено организовать парковку.

На заседании правительства Севастополя 25 октября утвердили проект планировки территории в районе ул.Юмашева. Как доложила и.о. директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, речь идет о территории площадью 94 га, которую размежевали и распланировали для формирования улично-дорожной сети, образования земельных участков под существующими многоквартирными домами и исключения точечной застройки.

По ее словам, проектом предполагается образование 50 земельных участков площадью 394 тысяч кв.м, которые будут отнесены к улично-дорожной сети, в том числе это земельные участки для организации парковки у рынка. Также для организации проезда и прохода к объектам торговли устанавливается публичный сервитут. Проектом не предусматривается резервирование или изъятие земельных участков для госнужд.

Глава департамента также сообщила, что процедура общественных обсуждений по проекту уже завершена, экспозицию посетили 59 раз, но замечаний и предложений не от жителей района поступило.

Профильный вице-губернатор Максим Жукалов пояснил, что планировка и межевание территории потребовались для разграничения обслуживания управляющими компаниями.

–- Плюс для рынка предлагаем парковку. Там достаточно сложная ситуация, рядом находятся учреждение здравоохранения и рынок, — сказал М.Жукалов