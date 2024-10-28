Стая собак напала на девочку

Агрессивные бродячие животные набросились на подростка и покусали. Следком начал проверку фактов о происшествии в Севастополе.

«Внимание председателя СК России Александра Бастрыкина обращено на публикацию в социальной сети о нападении стаи бродячих собак на несовершеннолетнюю. 25 октября текущего года в городе Севастополе агрессивные животные набросились на девочку, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — сообщил Информационный цент Следственного комитета России.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что трем несовершеннолетним жителям Севастополя из Терновки, Орлиного и Инкермана, пострадавшим от нападения бродячих собак, департамент городского хозяйства выплатил в общей сумме 85 тысяч рублей. Тогда прокуратура Балаклавского района обратила внимание, что отловом и содержанием бездомных животных в Севастополе занимается подведомственное департаменту городского хозяйства государственное учреждение «Парки и скверы», которое свои обязанности должным образом не исполняет.