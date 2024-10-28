Обогревались электричеством

Пока городские власти Севастополя объясняли, что топить рано, жители города активно обогревались кондиционерами и электрообогревателями. Это значительно увеличило энергопотребление региона.

«С 14 по 21 октября на фоне снижения среднесуточной температуры наружного воздуха на 3,2°C потребление электроэнергии в Севастополе увеличилось на 7,9% относительно аналогичной недели прошлого года», — сообщила пресс-служба Филиала АО «Системный оператор ЕЭС» Черноморское РДУ.

По прогнозу Системного оператора энергосетей, в целом по стране в осенне-зимний период потребление электроэнергии может вырасти на 3,3% относительно прошлого года.

Отопительный сезон в 2024 году в Севастополе начали 25 октября, а в Крыму — 18 октября.