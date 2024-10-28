«Ночь искусств» обещает быть разнообразной

Выставку посвятят семье

В Севастопольском Художественном музее им.М.П.Крошицкого «Ночь искусств» продолжит тему связи поколений, для чего его сотрудники подготовили увлекательную программу, посвященную семейным узам, которая, по их мнению, будет интересна даже самым маленьким посетителям.

Будет организована выставка «Всей семьей — в музей», приуроченная к Году семьи. Посетители смогут увидеть картины севастопольских художников Владимира Новикова, Яны Каревой, Ксении Горбуновой. Экскурсию по выставке проведет искусствовед, старший научный сотрудник музея Татьяна Сайгушкина.

Также запланированы мастер-классы от художников, авторские тематические экскурсии и викторина с призами. Вход свободный с 17.00 до 20.00.

Раскроют тайны военного времени

В Музее обороны Севастополя будут развлекать интерактивами, мастер-классами, экскурсиями, квестом и концертом.

В ретрокинотеатре «Украина» (ул.Ленина, 35) с 14.00 до 21.00 будут работать интерактивные площадки, где гости узнают интересные факты о медицине в годы Великой Отечественной войны, советском и трофейном оружии, смогут изучить азбуку Морзе.

В этом году акция пройдет под девизом «Раскрой тайны военного времени». Посетители смогут узнать, каким был наш город во время Великой Отечественной войны, познакомиться с работой военных медиков и связистов, послушать песни военных лет под баян.

В «Ночи искусств» также примут участие реконструкторы, которые расскажут интересные факты о работе полевого узла связи Красной армии и командно-наблюдательного пункта. Почувствовать себя художниками — баталистами можно будет, попытавшись нарисовать на холсте фрагменты Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Кроме того, предусмотрены интерактивные площадки «Оружие Победы» и «Трофеи вермахта».

Одновременно будут организованы различные мастер-классы, в том числе по росписи деревянных магнитов, созданию гипсовых сувениров и рисунков пластилином, а также квест «Бессмертный город нашей славы» и др. Гостям предложат собрать магнитные пазлы, ознакомиться с экспонатами выставки «Траектория времени» и сделать оригинальные снимки в тематической фотозоне.

С 14.00 до 19.30 будут проводить экскурсию «Форма советского солдата», а в 20.00 начнется концерт солистки Крымской государственной филармонии Алины Жуковой.

Покажут «Иркутскую Иордань»

Речь идет о фотовыставке Вадима Семенова, которая откроется в 16.00 в рамках акции «Ночь искусств» в зале временных выставок Византийской экспозиции Музея – заповедника «Херсонес Таврический».

Фотовыставка посвящена архитектурно-скульптурному комплексу «Иркутская Иордань», который ведет свою историю с 2001 года, когда в день Крещения Господня во льду реки Ангары впервые была прорублена крестообразная купель. Затем в заливе Якоби был создан грандиозный скульптурный комплекс, главным архитектором которого и стал Вадим Семенов.

Фотовыставка включит фотографии строительства «Иркутской Иордани», ее храмов, часовен, крестов, орнаментов из снега и льда. В зале временных выставок можно будет посмотреть документальный фильм Михаила Корнева «Иркутская Иордань», посвященный истории одноименного комплекса.

Посетители также смогут увидеть редкие находки из фондов Херсонесского музея-заповедника, в том числе известняковую модель крестово-купольного храма. Экспонат выставляется впервые, он был найден в 2010 году в западной части Херсонесского городища, во время раскопок. По мнению исследователей, модель храма XII–XIII веков использовалась как реликварий для хранения мощей.

Кроме выставок, участников «Ночи искусств» в Херсонесском музее-заповеднике ожидают музыкальные сюрпризы, содержание которых пока не раскрывается.