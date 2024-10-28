На 7-м километре построят новую дорогу

Начата разработка документации по планировке территории под проезд с шоссе Генерала Моргунова на Балаклавское шоссе.

Соответствующее распоряжение издал департамент транспорта Севастополя.

Проектно-изыскательские работы для прокладки этой дороги должна выполнить краснодарская фирма «Тракт» к декабрю 2024 года. Стоимость госконтракта — 26,95 млн рублей.

Строительство автомобильной дороги, очевидно, связано с комплексным освоением территории на 7-м километре Балаклавского шоссе, где бывшие сельскохозяйственные земли застроит коммерческим жильем компания «ИнтерСтрой».