«Круглый стол» посвятили фильму «Оборона Севастополя»

Организаторами «круглого стола» стали представители Севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), а участниками — историки, искусствоведы, кинематографисты, общественники.

Основными темами обсуждения стали возрождение фильма «Оборона Севастополя», творческое наследие А.Ханжонкова, история отечественного кино. По словам руководителя проекта возрождения легендарного фильма, советника директора Музея обороны Севастополя Дмитрия Серова, в рамках «круглого стола» впервые показали возрожденную и озвученную киноленту, голосом которой стал актер Виктор Сухоруков.

Отреставрировать киноленту стало возможным благодаря Госфильмофонду РФ, Президентскому фонду культурных инициатив, а также ветерану Музея обороны Севастополя Зое Дудниковой, которая вместе с коллегами много лет сохраняла фильм и собирала информацию о нем.

Участие в мероприятии приняли участники театра живой истории «Эпоха» реконструкторы Литовского полка, АНО «32 флотский экипаж ЧФ», оркестр Севастопольского полка Росгвардии. Все они устроили настоящее представление: реконструкцию встречи императора Николая II с авторами фильма «Оборона Севастополя», которая состоялась в 1911 году. Считается, что именно с этого кинопоказа в Ливадийском дворце началась история отечественной киноиндустрии.