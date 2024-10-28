Канатная дорога на Ай-Петри закрыта

На фуникулере с 25 октября объявлены бессрочные технические работы.

«Канатная дорога Ай-Петри уходит на каникулы, чтобы усовершенствовать для всех гостей и жителей полуострова путь до самой красивой вершины Крыма», — сообщается в телеграм-канале Туристического центра Ай-Петри.

Дату открытия канатки после каникул (технических работ) в туристическом центре пообещали озвучить позже.

Ранее стало известно, что Крымское управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку в отношении Крымского филиала компании «Всесезонный курорт «Манжерок», который эксплуатирует еще одну канатную дорогу в Ялте, и выявило там ряд нарушений.