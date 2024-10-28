Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года

Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно, появятся новые требования к майнерам цифровой валюты. Пресс-служба Государственной Думы рассказала о законах, вступающих в силу в ноябре 2024 года.

1 ноября

Требования к майнерам цифровой валюты

Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.

Заниматься майнингом цифровой валюты смогут предприниматели и организации, включенные в специальный реестр. Это не касается физлиц — граждан РФ в случае, если потребляемая при майнинге энергия не превышает определенных лимитов. Определен перечень лиц, которые не вправе заниматься майнингом. Запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.

Перечень каналов-10-тысячников

Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Также владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Эта мера направлена против мошенников.

5 ноября

Отсрочка наказания беременным, осужденным к ограничению свободы

Предусматривается возможность применения отсрочки отбывания наказания для беременной женщины, женщины с ребенком до 14 лет, мужчины с ребенком до 14 лет и являющегося единственным родителем, которые осуждены к ограничению свободы. Также в случае наступления беременности женщины, осужденной к ограничению свободы, она вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания.

7 ноября

Постоянный рейд в особо охраняемых природных территориях

Закон позволяет осуществлять госконтроль в области охраны и использования ООПТ в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня). Благодаря этому инспекторы смогут действовать оперативнее.

Правила въезда мигрантов в РФ ужесточаются

Информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое в информационных системах госорганов. Правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию. Участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

11 ноября

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно

Досрочно прекращаются полномочия граждан, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.

14 ноября

Правила ознакомления с материалами таможенной проверки

Ознакомление с материалами таможенной проверки будет возможно путем визуального осмотра материалов, изготовления выписок, снятия копий. Возможность ознакомиться с материалами должна быть обеспечена не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

21 ноября

В россияне — только с присягой

Истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести. Иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ — недействительными.

26 ноября

Планировать тушение природных пожаров будут региональные власти

Региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров (за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС.

30 ноября

Выплаты почетным донорам устанавливаются автоматически

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в проактивном режиме. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.