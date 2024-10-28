Федерацию чир спорта Севастополя аккредитовали

О получении Севастопольской федерации чир спорта государственной аккредитации сроком на 2 года сообщается на официальной странице федерации, с ремаркой, что столь знаменательное событие открывает новые горизонты для развития этого вида спорта в нашем городе.

«Севастопольская газета» уже рассказывала об успехах севастопольских чир спортсменов и о перспективах развития в нашем городе этого вида спорта,

участии в соревнованиях на всех уровнях: от городских до всероссийских.

– Изданный в городском управлении спорта приказ наделяет нашу федерацию правом развития чир спорта в Севастополе. С обретением официального статуса, мы получаем возможность проводить разрядные соревнования, формировать сборную команду для участия во Всероссийских соревнованиях и даже выше, – рассказал президент Федерации чир спорта Севастополя Сергей Коченов.

Очередная проверка сил, уже в новом статусе, севастопольским спортсменам предстоит 9 ноября, в этот день в спорткомплексе «Муссон» пройдет Чемпионат Севастополя, а также Кубок Севастополя по чир спорту, результаты которого позволят сформировать сборную команду города.

– За последнее время мастерство севастопольских спортсменов заметно выросло, чему способствовал также приезд в наш город бронзового призера чемпионата мира, вице-чемпионки Европы, многократной чемпионки России, мастера спорта России по чир спорту Ксении Пряхиной, она работала с нашими спортсменами, – продолжил С.Коченов.

После Чемпионата и Кубка города сборная команда Севастополя представит наш город на Всероссийских соревнованиях в Казани.

Как сообщил С.Коченов, сегодня в Севастополе работают 5 чир клубов, в которых занимаются более 350 севастопольцев. Среди них – сложившиеся спортсмены и те, кто делает самые первые шаги в этом виде спорта.

Итак, оценить достижения севастопольских чир спортсменов, их красоту и пластику можно будет 9 ноября в спорткомплексе «Муссон».

Торжественное построение участников намечено на 11.00, вход свободный.