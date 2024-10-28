Беспризорное искусство: история в разноцветных осколках мозаики

Крым — уникальное место. Об этом знают все. Но уникален полуостров не только своей природой, климатом, географическим положением и особенной ролью в составе России. Он уникален тем, что здесь всё еще сохранился советский дух, частица дорогого многим прошлого советской эпохи.

Не будем вспоминать огромные обветшалые санатории, поговорим о прекрасных мозаиках — искусстве монументального украшения зданий и сооружений, которого в Крыму действительно много.

Что такое мозаика

Фасады зданий, архитектурные объекты и автобусные остановки целиком покрывались в разные годы второй половины 20 века мозаичным разноцветием. Каждая мозаика — картина. Несет в себе смысл, рассказывает историю.

Стеклянные осколки содержат все оттенки цвета. Таким набором «статичных красок» можно нарисовать всё, что угодно! Мозаичная картина может изображать сцены светлого социалистического будущего, достижений науки, техники или сельского хозяйства, может быть просто флористическим орнаментом или абстракцией — подражанием стилю известных, современных для того времени и популярных художников.

И такое украшение (к примеру, остановочных комплексов), конечно, лучше бетонных коробок или несуразных навесов на ржавых и хлипких столбиках. Именно остановок общественного транспорта, украшенных мозаикой разной степени сохранности, на южном берегу Крыма действительно много.

Панно собирались из кусочков смальты (цветное непрозрачное («глушеное») стекло, изготовленное по специальным технологиям выплавки с добавлением оксидов металлов, равно как и кусочки различной формы, полученные из него методом колки или резки) и натурального камня.

Где увидеть

В Севастополе мозаику можно увидеть, начиная знакомство с городом-героем с его истоков — в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Здесь хранятся еще древнегреческие образцы этого искусства — мозаичные полы и фрагменты настенных мозаик.

Самые интересные образцы советской мозаики можно найти, путешествуя по ЮБК: остановки ялтинских сел просто изобилуют разнообразием сюжетов и стилистики исполнения. Однако многие из подобных уникальных мозаичных объектов были уничтожены, и этот процесс продолжается. Так, согласно сообщению на городском интернет-портале Ялты, в марте 2014 года была уничтожена красивейшая остановка с большим, хорошо сохранившимся мозаичным панно — авторства местной художницы Элеоноры Щеголовой (см. фото).

«Путешествуешь по Крыму, и что ты видишь: тут и там — старенькие автобусные остановки. Мозаичное буйство. Массивные, поставленные на века. Нынешние в сравнении с ними прям картонные», — делится автор программы о путешествиях на «Дорожном радио» (г.Москва) Алексей Лахтеев.

В Евпатории энтузиасты создали в соцсети специальный альбом по сохранению мозаичных объектов своего города — хотя бы в виде фото. Уже десятки фотографий удивительных мозаик — на стенах внутри и снаружи зданий, в виде отдельных букв или архитектурных объектов и даже скульптур — хранятся на странице жительницы Евпатории, работника образования Крыма, кандидата психологических наук, доцента Виктории Струниной.

Как сохранить

Кто придумал так трудозатратно украшать такие простые объекты, как остановки, сейчас доподлинно не узнать. Однако известно, что каждую в свое время делали заслуженные и народные мастера.

Именно эти объекты советской уличной архитектуры в последнее время неизменно восхищают туристов — особенно, почему-то, молодежь. Многие даже специально «охотятся» за такими артефактами советского времени, собирая в свои коллекции фото- и видеоматериалов подтверждение личных визитов к мозаичным объектам искусства, которые, без преувеличения, сегодня уже можно считать памятниками культуры.

Хотя, отметим, официально они таковыми не являются. По сути, решать, какой остановке остаться, а какую пора снести, решают дорожники Республики Крым.

— Мы смотрим, какие остановки несут в себе архитектурную ценность — их сохраняем, восстанавливаем, — рассказал принцип определения объектов, подлежащих охране со стороны государства, сотрудник службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефёдов журналистам НТВ.

С таким подходом не согласно крымское сообщество архитекторов и художников. По их мнению, мозаичные объекты в Крыму необходимо сохранять как объекты культурного наследия. Возможно, только охранный статус произведений искусства даст шанс советским мозаикам пережить модернизацию и тотальное благоустройство, накрывшие полуостров. А пока — каждый из нас может сохранить частицу мозаичного радужного крымского настроения хотя бы на фотографиях в своих смартфонах.

P.S. Комментарий В.Струниной по мозаичным буквам «Евпатория», которые видно с моря:

«В начале 1970-х смекалистые рабочие Евпаторийского морского торгового порта, изучив технологию мозаичных работ, по собственной инициативе сделали из железобетона буквы высотой около полутора метров, установили их на трёхметровом ограждении причала, украсив мозаикой и завитками волн между ними. Так родилась огромная надпись, хорошо читаемая с моря: «ЕВПАТОРИЯ». По моей просьбе полковник А.Кустовский, пройдя полуторачасовые согласования на получение разрешения на доступ (объект серьезный), сегодня их сфотографировал».