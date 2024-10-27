Традиционные гонки провели по-новому

Накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Севастополе провели уже 16-е по счету гонки среди команд учебных заведений.

В этом году организаторы внесли изменения в формат состязаний: вместо традиционных заездов на автомобилях гоняли в картинг-центре. Новшество добавило зрелищности и расширило круг участников — теперь соревноваться могли и ребята младше 18 лет.

Спонсировал мероприятие Политехнический институт СевГУ, который активно поддерживает инициативы по развитию молодежного спорта, а площадка «Догони картинг» — идеально подошла для такого формата.

Соревновались команды, представляющие три колледжа, две школы, университетский лицей и кафедру приборостроения и транспорта СевГУ. Каждая провела два заезда, время которых суммировалось для определения итоговых результатов.

Некоторые участники впервые сели за руль карта. Им пришлось быстро адаптироваться к высокой скорости этих машинок и особенностям управления: руль поворачивает лишь на 45 градусов в каждую сторону, а заднего хода нет. Несмотря на сложности, все участники остались довольны мероприятием и получили незабываемые эмоции.

Первое место досталось Руслану Шубину и Евгению Пенькову — студентам кафедры приборостроения и транспорта, СевГУ. Вторыми были Кирилл Лучин и Виктор Максимов из Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности, третьими — Михаил Ящук и Александр Ральчен из Севастопольского многопрофильного колледжа.

Победитель гонки Р.Шубин поделился секретом успеха: «Соревнования мне очень понравились. Возможно, из-за того, что я давно занимаюсь картингом, мне это помогло выиграть. Главное – это уверенно ехать, не сбавлять скорость и следить за ситуацией на трассе».