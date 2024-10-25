Везет «серебро» из Сочи

Водитель автобуса из Севастополя Марина Саушкина завоевала второе место в межрегиональном конкурсе «Водитель года-2024».

Межрегиональный конкурс водительского мастерства провели 24 октября в Сочи. Его участники продемонстрировали навыки быстрого принятия решений, умение плавно начинать движение, безопасно проходить трассу, тормозить, подъезжать к остановочным комплексам, перестраиваться, маневрировать и многое другое.

М.Саушкина — водитель автобуса малого класса предприятия ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова. В 2022 году на таком же конкурсе в Сочи ей досталась «бронза».

«На трассе «Сириус Автодром» среди коллег-водителей из 75 регионов нашей страны команда Севэлектроавтотранса доказала, что Севастополь достоин войти в тройку лучших», — сообщил в соцсетях и.о.заместителя губернатора Павел Иено.