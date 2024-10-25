В Крыму выросла заболеваемость атипичной пневмонией

Роспотребнадзор отмечает рост числа заболевших микоплазменной пневмонией на полуострове, но очагов этого заболевания не выявлено.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь дала комментарий для пресс-центра «РИА Новости Крым». Она отметила, что на полуострове отмечен рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Еженедельно проводится мониторинг по случаям заболевания, в том числе и в образовательных учреждениях. Текже еженедельно анализируется этиологический фактор, который вызывает это заболевание. Очагов микоплазменной пневмонии пока не выявлено.

В случае возникновения очагов, как это было в конце 2023 — начале 2024 года, с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции буден обеспечен весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

В.Гудзь обратила внимание, что сейчас идет сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Прогнозируется и рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

Для профилактики респираторных инфекций необходимо соблюдать гигиену рук, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте и при посещении медицинских организаций.

При появлении симптомов заболевания нужно сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Микоплазмы — это одноклеточные микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между бактериями и вирусами. Благодаря своему малому размеру они проникают внутрь клетки и паразитируют в ней, чем схожи с вирусами. При этом, как и бактерии, они подвержены воздействию антибиотиков.

Микоплазменная пневмония – это атипичная пневмония, которую вызывают микоплазмы Мycoplasma pneumoniae. Заболевание опасно тем, что при несвоевременном лечении инфекция может распространяться за пределы дыхательной системы и вызывать менингит, менингоэнцефалит, артрит, миокардит, гемолитическую анемию.

Характерна осенне-зимняя сезонность заболевания. Чаще микоплазменным пневмониям подвержены дети, подростки, молодые люди до 35 лет и пожилые.

От момента заражения микоплазмой до появления первых симптомов микоплазменной пневмонии проходит 12-14 дней. Инфекция захватывает верхние дыхательные пути. Появляются заложенность носа, сухость в носоглотке, раздражение в горле, осиплость голоса, поднимается температура до 38-39°C.

Главный симптом микоплазменной пневмонии — кашель, который может сохраняться несколько месяцев.