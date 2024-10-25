Расширен список спортивных турниров, победа в которых гарантирует поступление в вуз

Победители Игр стран СНГ, Спортивных игр стран БРИКС и Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья получили право поступать в российские вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Спортсмены — победители этих турниров смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов. Для них доступны программы бакалавриата и специалитета», — сообщила пресс-служба кабмина.

До сих пор таким правом пользовались чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и чемпионы Европы.