Янина Павленко стала мэром Ялты второй раз

Городской совет утвердил главой администрации городского округа Ялты Янину Павленко, которая уже руководила городом предыдущие четыре года.

Решение принято в пятницу, 25 октября, депутатами на сессии горсовета, сообщает ТАСС.

«Янина Павленко вновь избрана на должность главы администрации города Ялта. Такое решение единогласно приняли депутаты в ходе сессии Ялтинского городского совета», — говорится в телеграм-канале администрации города.

Я.Павленко покинула пост главы города-курорта по истечении срока полномочий 19 сентября. Конкурс на замещение должности главы городской администрации был объявлен 30 сентября. Также на должность претендовали руководитель местной коммерческой компании Надежда Обухова, начальник ялтинского департамента по ЖКХ Александр Карнаухов и самозанятая Зурие Мендалиева.

Выступая с планом предстоящей работы, Я.Павленко рассказала, что планирует продолжить в городе проекты в сфере благоустройства и дорожного развития, расширения зеленых зон, запланированы ремонт и строительство образовательных учреждений. «Главный принцип для меня: будут счастливы жители — они сделают прекрасным отдых наших туристов, ведь прежде всего Ялта — курортный город», — добавила она.

Я.Павленко отметила, что остаются в городе острые проблемы — у Ялты самое длинное в Крыму плечо для вывоза отходов, около 200 км, и необходимы собственные базы для переработки мусора. Нужно развивать сети водоснабжения — из 32 населенных пунктов в составе Ялты 10 не имеют централизованных систем водоотведения. Одна из проблем — недостаточная сеть ливневой канализации. Среди задач также рост налоговых поступлений.