Завершено благоустройство очередного «дружного двора»

«Мы стремились сделать двор еще более комфортным и привлекательным», — сообщило в соцсетях управление по эксплуатации объектов городского хозяйства. Тротуарные дорожки во дворе были заасфальтированы, установлено четыре скамейки со спинками, две металлические садовые арки и натяжное и декоративное ограждение «Палисадник».

В текущем году по программе «Самый дружный двор» горхоз планировал благоустроить и отремонтировать 50 придомовых территорий. Такие обещания даются департаментом ежегодно, начиная с 2020 года, но каждый раз в полном объеме они не выполняются. В качестве причин срыва называются задержки в поставках материалов, их удорожание, проблемы с проектами, несвоевременное поступление финансирования и др.