За техобслуживание газового оборудования будем платить меньше

Об изменении тарифа на техническое обслуживание для всех абонентов ПАО «Севастопольгаз» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его информации, это стало возможно после перехода предприятия в собственность города. Теперь для всех потребителей газа установили единый тариф на техническое обслуживание газового оборудования в размере 2 650 руб.

Однако в зависимости от наличия в конкретных индивидуальных и многоквартирных жилых домах газового оборудования и приборов учета, введены дифференцированные тарифы.

Так, в квартирах, в которых имеется варочная панель и внутриквартирный газопровод стоимость технического обслуживания составит 678 рублей.

В квартирах, имеющих счетчик, плиту на четыре конфорки, газовую колонку и внутриквартирный газопровод, стоимость обслуживания составит 2066 рублей.

Собственники квартир, где есть варочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартальный газопровод должны будут заплатить 2484 рубля.

М.Развожаев анонсировал дальнейшее снижение стоимости технического обслуживания: «Планируем, что в ноябре сможем сделать тарифы еще ниже».

Глава города напомнил, что потребителям, заключившим договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с ПАО «Севастопольгаз», перезаключать договоры не нужно.

«Все работы по ранее заключенным договорам будет выполнять наш ГУП «Севастопольгаз», без привлечения субподрядных организаций», — пообещал М.Развожаев.

За более подробной информацией о действующих тарифах рекомендовано обращаться по номеру +7 (8692) 41-73-24.