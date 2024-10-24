Разработают проект озеленения Детского комплекса и школы №32

Проекты озеленения Центра охраны здоровья матери и ребенка, а также школы №32 решили разработать в ходе заседание постоянного комитета по градостроительству заксобрания Севастополя.

Депутаты решили перераспределить бюджетные 11.8 млн рублей, предусмотренные в бюджете города, Севприроднадзору на реализацию мероприятий госпрограммы «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 2024 год в сумме 11,8 млн рублей.

В частности, речь шла о выделении средств на уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования, проектировании работ по компенсационному озеленению, а также разработке проектов озеленения территории школы № 32 и Центра охраны здоровья матери и ребенка.

Как известно, территория у Центра охраны здоровья матери и ребенка уже много лет остается в крайне неухоженном состоянии, а попытки создать проект благоустройства и озеленения, хотя и предпринимались АО «Севастопольстройпроект», реальным успехом по ряду причин пока не увенчались.