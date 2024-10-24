ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья

ПСБ запустил ипотеку на индивидуальное жилье — банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой программе с господдержкой «Семейная ипотека. ИЖС»*. Жилищный кредит по льготной ставке 6% заемщик получил на строительство дома по договору подряда на своем земельном участке в Казани.

Условия новой программы «Семейная ипотека. ИЖС» распространяются на строительство жилого дома на земельном участке заемщика или на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

Согласно условиям госпрограммы, получить семейную ипотеку на ИЖС по ставке 6% годовых могут заемщики, в семьях которых есть ребенок до 7 лет, а также два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Сумма кредита составляет до 12 млн рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 20,01%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

«При текущей денежно-кредитной политике ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным способом приобрести собственное жилье. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр льготных программ для заемщиков, причем, в последние годы мы отмечали рост интереса граждан к покупке частного дома. Учитывая этот запрос, мы предложили новую льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилья. Программа вызвала большой интерес у заемщиков с детьми, и мы уже осуществили первую сделку. Ипотека в сегменте ИЖС открывает больше возможностей, позволяя людям переехать в индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой», — отметила Марина Заботина, заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ.

Льготный кредит по программе «Семейная ипотека. ИЖС» можно оформить только один раз, ставка 6% годовых действует для всех регионов России. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Обязательным условием является проведение расчетов через счет эскроу. Такой механизм обеспечивает полную защиту покупателя, поскольку застройщик получает деньги только после сдачи готового дома в эксплуатацию.