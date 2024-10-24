Правоохранители поговорили с мигрантами об экстремизме

Севастопольские полицейские приняли участие в четырех рабочих встречах с трудовыми мигрантами. Мероприятия проходили при участии сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю, представителей департамента внутренней политики правительства города, межрегионального управления Федерального агентства по делам национальностей и имама Соборной мечети «Акъ-яр Джами».

Встречи прошли в административном корпусе одной из строек города. Основными темами обсуждения стали профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма, уважение правил, традиций и вероисповедания местного населения, а также актуальные вопросы межэтнического и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Правоохранители напомнили мигрантам об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за правонарушения экстремистской направленности, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.