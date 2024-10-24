Правительство отслеживает ситуацию со сливочным маслом

Для стабилизации цен на молочную продукцию в России увеличат ее импорт из дружественных стран.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел совещание с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств.

Как было отмечено, для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.

«Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, Правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», — цитирует пресс-служба кабмина вице-премьера.

Это в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, есть меры в рамках объединённой субсидии. Таким образом, со стороны Правительства делается максимум возможного, чтобы не допускать замедления производства сырья и продуктов переработки.

Д.Патрушев также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Таким образом обеспечивается его полная прослеживаемость — вплоть до момента покупки. Это дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования.

По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

Растет и импорт, и цена

Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 110,2 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«По данным ФГИС «ВетИС» по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 110,2 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Основным поставщиком сливочного масла в Россию является Белоруссия. С начала года из республики отгружено 89 тысяч тонн продукции.

Согласно опубликованным 23 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 23,43%.