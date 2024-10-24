Подростка убило током

Юноша залез в трансформаторную будку и получив множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым иСевастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что 22 октября 17-летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, получив множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изучается техническая документация по содержанию сооружения, будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.