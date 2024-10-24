Плату за техобслуживание газового оборудования сделают экономически обоснованной

С 1 марта 2025 года изменятся Методические указания по расчету размера платы за техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Методика расчета, которая действует сейчас, привела к монополии и многократному росту стоимости этих услуг.

Минстроем России в тесном взаимодействии с профильными комитетами Государственной Думы РФ и представителями экспертного сообщества страны разработаны изменения в Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, направленный на снижение стоимости таких услуг, сообщила пресс-служба Министерства строительства.

Изменения в методические рекомендации, которые скорректируют перечень расходов, учитываемых при расчете стоимости договора, вступят в силу 1 марта 2025 года. В них будут включаться лишь экономически обоснованные траты на расходные материалы, запасные части, детали, комплектующие изделия, используемые при оказании услуг. Также при расчете будут учитываться фактические затраты за прошлый год и прогнозируемый индекс роста цен. Из расходов, связанных с выполнением технического обслуживания и ремонта (ТОиР) газового оборудования, исключат оплату канцелярии, коммунальных услуг, командировочных.

Также Минстрой России уменьшит повышающие коэффициенты к стоимости работ на переезды при выполнении работ на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится исполнитель: а именно к стоимости горюче-смазочных материалов.