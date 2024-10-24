Новый бюджет перенесли через дорогу и внесли в заксобрание

Правительство города, как и было обещано, внесло 23 октября в Законодательное собрание проект закона «О бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Огромные коробки и папки с распечатками подготовленного документа перенесли через дорогу из здания правительства в здание заксобрания. Каждый год эта церемония происходит с максимальным пиаром.

В прошлом году проект бюджета подготовили только к началу ноября. Оперативность работы правительства в 2024 году отметил председатель комиссии заксобрания по бюджету Вячеслав Аксенов: у парламента будет больше времени, чтобы изучить представленные документы.

Закон о бюджете Севастополя принимается заксобранием в двух чтениях, между которыми вносятся поправки.

— Мы понимаем, что многое зависит от того, каким будет федеральный бюджет. На сегодня главная задача – обеспечение социальных гарантий в условиях проведения специальной военной операции. Задача сложная, понятно, что ресурсы надо распределять правильно, и очень многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты на федеральном уровне. В связи с этим мы готовы к тому, что между первым и вторым чтением наш бюджет может существенно измениться, — цитирует парламентария пресс-служба заксобрания.

Такой же проект бюджета направлен на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города для того, чтобы проверить его законность и обоснованность.